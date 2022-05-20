Несколько спортивных и культурных мероприятий пройдут в Москве в выходные

Сразу несколько спортивных и культурных событий пройдут в столице в предстоящие выходные. 21 мая стартует велогонка. Дистанции – 3,5 или 7 кругов по Садовому кольцу для мужчин и женщин в разных категориях. По данным Дептранса, зарегистрировались более тысячи человек.

В 13:00 начнется Московский весенний велофестиваль. По прогнозам, в нем примут участие более 30 тысяч велосипедистов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

