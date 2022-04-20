Спортсменам из РФ запретили выступать на британских теннисных турнирах

Российским спортсменам запретили выступать на британских теннисных турнирах.

МИД РФ о переговорах с Украиной: словам доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге.

Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием ракеты "Сармат".