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20 марта, 07:15

Спорт

Выборы президента МОК пройдут в Греции 20 марта

Выборы президента МОК пройдут в Греции 20 марта

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20 марта в Греции выберут нового президента Международного олимпийского комитета. На эту должность претендуют 7 человек. Для победы кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов.

Если в первом раунде этого сделать не получится, то выборы пройдут в несколько этапов. На каждом из них кандидат, набравший меньше всех голосов, будет выбывать из списка претендентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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