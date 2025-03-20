20 марта, 07:15Спорт
Выборы президента МОК пройдут в Греции 20 марта
20 марта в Греции выберут нового президента Международного олимпийского комитета. На эту должность претендуют 7 человек. Для победы кандидату необходимо набрать абсолютное большинство голосов.
Если в первом раунде этого сделать не получится, то выборы пройдут в несколько этапов. На каждом из них кандидат, набравший меньше всех голосов, будет выбывать из списка претендентов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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