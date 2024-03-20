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20 марта, 00:00

Спорт

Ток-шоу со сборной России по футболу прошло в Новогорске

Ток-шоу со сборной России по футболу прошло в Новогорске

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В Новогорске во вторник, 19 марта, прошло необычное ток-шоу со сборной России по футболу. Оно получило название "Сильные вместе", и это новый формат медиа-дня с участием национальной команды, который представляет собой открытую дискуссию с игроками, тренерским штабом, а также представителями СМИ.

Кроме того, на мероприятие пригласили и других известных спортсменов, а также артистов и болельщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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