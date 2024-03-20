Ток-шоу со сборной России по футболу прошло в Новогорске

В Новогорске во вторник, 19 марта, прошло необычное ток-шоу со сборной России по футболу. Оно получило название "Сильные вместе", и это новый формат медиа-дня с участием национальной команды, который представляет собой открытую дискуссию с игроками, тренерским штабом, а также представителями СМИ.

Кроме того, на мероприятие пригласили и других известных спортсменов, а также артистов и болельщиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.