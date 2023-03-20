Женскую сборную РФ пригласили на турнир по художественной гимнастике в Китае

Женскую сборную России пригласили на турнир по художественной гимнастике в Китае. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер.

Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) приняла решение об отстранении Винер от деятельности на международных соревнованиях. Запрет будет действовать два года.

Может ли участие россиянок в китайских турнирах означать полный разрыв с Международной федерацией гимнастики? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.