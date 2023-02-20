Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в ЧМ по боксу под своими флагами

Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в чемпионате мира по боксу под флагами своих стран. Такое решение приняла Международная ассоциация бокса.

Однако атлеты из США, Великобритании, Ирландии и Чехии сочли решение неспортивным, поэтому намерены бойкотировать чемпионат мира в мае. Однако промоутеры считают, что бойкот нескольких стран не сорвет соревнования.

Станет ли протест массовым? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.