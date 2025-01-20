Новости мира: в Японии прошел забег в костюмах динозавров

В Японии прошел необычный забег, участники которого рвались вверх по 70-метровой снежной трассе, но не в спортивной одежде, а в костюмах динозавров. Этот конкурс, который зародился в США, стал настоящей сенсацией в Японии, где уже три года подряд проводят соревнования по всей стране.

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон с семьей. На митинге в его поддержку он пообещал отменить указания Джо Байдена, а также сообщил, что департамент по эффективности возглавит Илон Маск. Инаугурация Трампа состоится 20 января и впервые с 1985 года в закрытом помещении из-за сильных холодов.

Супруга Трампа Мелания также заявила о себе, запустив мемкоин. Несмотря на падение курса ее криптовалюты на 40%, Дональд заработал более 25 миллиардов долларов, его мемкоин стал самым быстрорастущим активом в мире.

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