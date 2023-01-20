ПСЖ обыграл сборную Эр-Рияда со счетом 5:4

На стадионе Короля Фахда в Саудовской Аравии состоялся товарищеский матч между ПСЖ, где играет Лионель Месси, и сборной звезд Эр-Рияда, составленной из двух клубов.

Один из них недавно заключил контракт с Криштиану Роналду. В этом матче также приняли участие и другие игроки экстра-класса – Серхио Рамос, Килиан Мбаппе и Неймар.

Итоговый счет – 5:4 в пользу ПСЖ. Хотя в футбольной дуэли между Месси и Роналду победил португалец, забивший два мяча против одного у аргентинца. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.