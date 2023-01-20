Болельщики с флагом Украины оскорбили российского теннисиста на матче Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев столкнулся с оскорблениями от украинских болельщиков во время чемпионата Australian Open. Спортсмен долго терпел, но не выдержал и обратился к судье с просьбой их успокоить.

Рефери потребовал убрать флаг Украины, который те вывесили на трибунах. Однако Рублев ответил, что против флага ничего не имеет, а хочет, чтобы украинцы перестали ругаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.