Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Спорт

Болельщики с флагом Украины оскорбили российского теннисиста на матче Australian Open

Болельщики с флагом Украины оскорбили российского теннисиста на матче Australian Open

Фигуриста Романа Костомарова планируют отключить от аппарата ЭКМО

В состоянии фигуриста Костомарова появилась положительная динамика – СМИ

Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2023/24 – ISU

Стало известно о положительной динамике состояния фигуриста Костомарова

Москвичам рассказали, в каких парках можно научиться кататься на лыжах

Москвичам рассказали о работе горнолыжного комплекса "Воробьевы горы"

Тринадцать теннисных матчей Australian Open прервали из-за жары в Мельбурне

Теннисные матчи Australian Open прервали в Мельбурне из-за жары

Россия осталась без прав на трансляцию Олимпийских игр с 2026 по 2032 год

Российский теннисист Андрей Рублев столкнулся с оскорблениями от украинских болельщиков во время чемпионата Australian Open. Спортсмен долго терпел, но не выдержал и обратился к судье с просьбой их успокоить.

Рефери потребовал убрать флаг Украины, который те вывесили на трибунах. Однако Рублев ответил, что против флага ничего не имеет, а хочет, чтобы украинцы перестали ругаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика