Презентация нового игрока ЦСКА Языджи обернулась скандалом

Видеоролик московского футбольного клуба ЦСКА с презентацией турецкого полузащитника Юсуфа Языджи возмутил болельщиков в соцсетях.

В шуточном видео сымитирована переписка в аккаунтах ЦСКА и Языджи в Instagram. Клуб уговаривает футболиста подписать контракт, но игрок не отвечает на сообщения. Тогда клуб говорит Языджи, что в России "много Наташ", после чего турок резко соглашается.

Болельщикам не понравился такой юмор. Они посчитали, что подобное отношение оскорбляет российских девушек, поскольку существует распространенный стереотип, связанный с именем Наташа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.