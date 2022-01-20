Презентация нового футболиста московского ЦСКА обернулась скандалом. Представляя турецкого легионера Юсуфа Языджи, клуб оскорбил всех девушек с именем Наталья.

О том, как это получилось и грозят ли армейцам санкции, – в эфире телеканала Москва 24.