19 декабря, 09:00Спорт
Российские хоккеисты из "Миннесоты" отличились в матче НХЛ
Российские хоккеисты из команды "Миннесота" стали ключевыми игроками в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. В поединке с "Коламбусом" они участвовали во всех голевых комбинациях своей команды.
Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами, Владимир Тарасенко забил гол, Яков Тренин сделал две результативные передачи, а Данила Юров ассистировал в одном взятии ворот.
