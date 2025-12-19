Российские хоккеисты из "Миннесоты" отличились в матче НХЛ

Российские хоккеисты из команды "Миннесота" стали ключевыми игроками в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. В поединке с "Коламбусом" они участвовали во всех голевых комбинациях своей команды.

Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами, Владимир Тарасенко забил гол, Яков Тренин сделал две результативные передачи, а Данила Юров ассистировал в одном взятии ворот.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.