19 декабря, 09:00

Российские хоккеисты из "Миннесоты" отличились в матче НХЛ

Баскетболист ростом 236 см Оливье Риу стал самым высоким игроком, набравшим очки в NCAA

Апелляционный суд Амстердама не разрешил покинуть тюрьму футболисту Промесу

Болельщики ПСЖ написали песню для вратаря Матвея Сафонова

Москвичам рассказали об особенностях тренировок по теннису в зимний период

Участники "Московского долголетия" попробовали себя в фигурном катании

"Формула-1" показала дизайн болидов 2026 года

Москвичам рассказали, где 18 декабря можно бесплатно позаниматься спортом

Футболист Сафонов стал первым россиянином, который получил Межконтинентальный кубок FIFA

Футболист Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА

Российские хоккеисты из команды "Миннесота" стали ключевыми игроками в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. В поединке с "Коламбусом" они участвовали во всех голевых комбинациях своей команды.

Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами, Владимир Тарасенко забил гол, Яков Тренин сделал две результативные передачи, а Данила Юров ассистировал в одном взятии ворот.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

