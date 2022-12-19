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"Актуальный репортаж": назван призовой фонд ЧМ по футболу в Катаре

"Актуальный репортаж": назван призовой фонд ЧМ по футболу в Катаре

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Буэнос-Айрес проснулся после празднования победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре. Так, многие улицы столицы усыпаны мусором. В некоторых районах сократилось даже количество полос для движения, потому что везде разбросаны бутылки и пакеты.

А в Катаре предстоит разделить призовой фонд чемпионата. В этот раз он составил один миллиард долларов.

Почему Аргентина за победу в финале получит меньше, чем сборная Катара за триумф в матче с нынешними победителями турнира? И откуда организаторы берут эти деньги?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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