14:00Спорт
"Актуальный репортаж": назван призовой фонд ЧМ по футболу в Катаре
Буэнос-Айрес проснулся после празднования победы сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре. Так, многие улицы столицы усыпаны мусором. В некоторых районах сократилось даже количество полос для движения, потому что везде разбросаны бутылки и пакеты.
А в Катаре предстоит разделить призовой фонд чемпионата. В этот раз он составил один миллиард долларов.
Почему Аргентина за победу в финале получит меньше, чем сборная Катара за триумф в матче с нынешними победителями турнира? И откуда организаторы берут эти деньги?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.