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"Актуальный репортаж": аналитики начали подсчитывать бюджет ЧМ по футболу в Катаре

"Актуальный репортаж": аналитики начали подсчитывать бюджет ЧМ по футболу в Катаре

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В Катаре завершились матчи чемпионата мира по футболу. Аналитики начали подсчитывать бюджет: призовой фонд чемпионата составил рекордный один миллиард долларов. При этом с бухгалтерией мероприятия возникли вопросы.

Почему Аргентина за победу в финале получит меньше, чем сборная Катара за триумф в матче с нынешними победителями турнира? Откуда организаторы берут эти деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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