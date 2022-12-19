"Актуальный репортаж": аналитики начали подсчитывать бюджет ЧМ по футболу в Катаре

В Катаре завершились матчи чемпионата мира по футболу. Аналитики начали подсчитывать бюджет: призовой фонд чемпионата составил рекордный один миллиард долларов. При этом с бухгалтерией мероприятия возникли вопросы.

Почему Аргентина за победу в финале получит меньше, чем сборная Катара за триумф в матче с нынешними победителями турнира? Откуда организаторы берут эти деньги? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.