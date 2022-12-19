Соревнования на сапбордах прошли в подмосковной Истре

Спортсмены устроили заплыв на сапбордах в подмосковной Истре в самый разгар снегопада. Река там не замерзает даже в самые сильные морозы, чем и пользуются любители подобного отдыха.

Десятки сапбордистов вышли на воду, а в мероприятии участвовали как профессионалы, так и любители. Представители Сапклуба пообещали, что этот заплыв будет не последний. В планах устроить как минимум еще одно состязание до конца 2022 года.

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