19 ноября, 13:15Спорт
Телезрители Москвы 24 показали, как занимаются спортивным рок-н-роллом
В Москве созданы все условия для занятий спортом независимо от времени года и района. В эфире показывают ролики телезрителей, например Андрея и Полины, которые занимаются спортивным рок-н-роллом.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.
