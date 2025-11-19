Московское "Динамо" проиграло "Спартаку" в столичном дерби со счетом 2:4

В столичном хоккейном дерби московское "Динамо" уступило "Спартаку" со счетом 2:4. Этот матч стал для "бело-голубых" первым после отставки главного тренера Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года.

В настоящее время обязанности главного тренера "Динамо" исполняет Вячеслав Козлов. Несмотря на смену наставника, команде не удалось одержать победу в важном столичном противостоянии. Матч завершился уверенной победой "Спартака".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.