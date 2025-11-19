Министерство спорта РФ предложило ввести лимит на иностранных тренеров

Министерство спорта России выступило с инициативой введения лимита на иностранных тренеров в отечественном футболе. Согласно предложению, в тренерский штаб клубов сможет входить не более двух специалистов-иностранцев.

Параллельно министерство предложило сократить количество легионеров в заявках футбольных клубов до 8–9 человек. По действующим правилам, в заявке может находиться до 13 иностранцев, при этом одновременно на поле могут выходить 8 легионеров.

