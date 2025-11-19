Форма поиска по сайту

19 ноября, 08:00

Спорт

Министерство спорта РФ предложило ввести лимит на иностранных тренеров

Москвичей пригласили посетить занятия по боксу

"Новости дня": реконструкция стадиона "Торпедо" подходит к завершению

Жителей и гостей столицы пригласили посетить тренировки по боксу

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по боксу

Первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике впервые состоялись в Москве

Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции

Дети от 7 лет смогут бесплатно посетить мастер-классы по боксу и самбо в Москве

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" выходит на финишную прямую

Министерство спорта России выступило с инициативой введения лимита на иностранных тренеров в отечественном футболе. Согласно предложению, в тренерский штаб клубов сможет входить не более двух специалистов-иностранцев.

Параллельно министерство предложило сократить количество легионеров в заявках футбольных клубов до 8–9 человек. По действующим правилам, в заявке может находиться до 13 иностранцев, при этом одновременно на поле могут выходить 8 легионеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

