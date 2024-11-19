FIFA приняла решение не допускать сборную России по футболу до квалификации ЧМ-2026

Сборная России по футболу не сыграет в квалификации чемпионата мира 2026 года. Как сообщают спортивные издания со ссылкой на свои источники, руководители FIFA приняли решение не допускать россиян к соревнованиям.

Жеребьевка квалификации пройдет 13 декабря в Цюрихе. По некоторым данным, сборную РФ могут включить в одну из европейских групп после жеребьевки, но шансы на это невелики.

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