Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 06:45

Спорт

FIFA приняла решение не допускать сборную России по футболу до квалификации ЧМ-2026

FIFA приняла решение не допускать сборную России по футболу до квалификации ЧМ-2026

В РФ может появиться отдельный налоговый вычет на занятия спортом

"Мой район. Новости": новый спортивный городок открыли в Ясеневе

Новости мира: Фицо заявил, что Украина может быть частью ЕС, но не членом НАТО

"20 минут": спортивное питание

Боксер Майк Тайсон проиграл в бою с Джейком Полом

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола пройдет в США

Марк Тайсон и блогер Джейк Пол сразятся в боксерском поединке

Блогер Джейк Пол вызвал на бой боксера Майка Тайсона

Сергей Собянин открыл в Ясеневе обновленный спорткомплекс для занятий самбо

Сборная России по футболу не сыграет в квалификации чемпионата мира 2026 года. Как сообщают спортивные издания со ссылкой на свои источники, руководители FIFA приняли решение не допускать россиян к соревнованиям.

Жеребьевка квалификации пройдет 13 декабря в Цюрихе. По некоторым данным, сборную РФ могут включить в одну из европейских групп после жеребьевки, но шансы на это невелики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика