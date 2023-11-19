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19 ноября, 11:00

Спорт

Товарищеский футбольный матч московского "Динамо" и 2DROTS стал самым посещаемым в сезоне

Товарищеский футбольный матч московского "Динамо" и 2DROTS стал самым посещаемым в сезоне

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Товарищеский футбольный матч московского "Динамо" и медиафутбольной команды 2DROTS стал самым посещаемым в сезоне – на стадион пришли более 22 тысяч болельщиков. Игра состоялась 18 ноября и показала, что классический футбол начинает уступать новой разновидности.

В медиафутболе игроки это блогеры, все разговоры можно снимать на камеру, а судьи объясняют свои решения в микрофон. Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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