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19 ноября, 10:00

Спорт

В России внесут изменения в стандарты подготовки киберспортсменов

В России внесут изменения в стандарты подготовки киберспортсменов

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Стандарты подготовки киберспортсменов в России могут измениться. Соответствующие поправки внесло Минспорта, пока они проходят правовую экспертизу.

Из новшеств – клик-тест по левой кнопке мыши за 30 секунд. Норматив для мужчин – 205 кликов, для женщин – 195. Есть в документе и пункт о проверке зрительно-моторной реакции на световые сигналы.

Кроме того, министерство прописало все стандарты относительно компьютеров, игровых кресел и столов. В России киберспорт официально признали дисциплиной в прошлом году.

Подробнее – в эфире телеканал Москва 24.

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