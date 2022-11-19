Горнолыжные комплексы Москвы и Подмосковья готовятся к открытию

Горнолыжные клубы и комплексы Москвы и Подмосковья готовятся к открытию. В "Канте" соезон стартует уже в первых числах декабря. Сейчас там напыляют снег и к началу зимы откроют групповые и индивидуальные занятия. Просто покататься на сноубордах и гоных лыжнах можно будет чуть позже. Подмосковная "Яхрома" заработает 15 декабря.

Какие склоны первыми примут гостей и сколько будет стоить покататься на лыжах в столице и области – в сюжете телеканала Москва 24.