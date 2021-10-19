Киберспортсменов, которые победили на чемпионате Dota-2, поздравил президент

Команду Team Spirit, которая выиграла чемпионат мира по игре Dota 2, поздравил Владимир Путин. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Там сказано что, наши киберспортсмены продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность. Благодаря этому они в самый ответственный момент смогли перехватить инициативу у соперников.

Кстати, сегодня ночью наши ребята вернулись в Россию. Их самолет приземлился в Шереметьево.

Чемпионат проходил в Бухаресте. В финале команда Team Spirit обошла китайцев и получила более 18-ти миллионов долларов призовых денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.