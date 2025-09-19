Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 23:00

Спорт

Дегтярев заявил, что ОИ‑2026 станут последними для россиян в нейтральном статусе

Дегтярев заявил, что ОИ‑2026 станут последними для россиян в нейтральном статусе

"Новости дня": в Бирюлеве Восточном открылся стадион "Огонек"

Фигуристка Петросян одержала победу в короткой программе на отборе к ОИ-2026

Спортивный забег под лозунгом "Не молчи!" состоялся в парке "Дубки"

Стадион "Огонек" открыли после реконструкции в Бирюлеве-Восточном

Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку в Пекине

Алексей Батраков из московского "Локомотива" стал самым дорогим российским футболистом

Кинопоказы и выставки ретроавтомобилей пройдут в кинопарке "Москино"

В столице временно ограничат движение на ряде улиц из-за Московского марафона

Около 50 тысяч человек примут участие в Московском марафоне

Олимпиада 2026 года в Италии должна стать последней, где россияне выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. Об этом заявил министр спорта Михаил Дягтерев.

Таким образом он прокомментировал решение исполкома МОК о том, что на зимние игры допустят только отдельных спортсменов в индивидуальных видах спорта. По словам Дягтерева, это было ожидаемо, пока полностью не будет восстановлен в правах Олимпийский комитет России. Над этим сейчас работают юристы. В ближайшее время у МОК запросят разъяснения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина Кузнеченкова