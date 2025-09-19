Дегтярев заявил, что ОИ‑2026 станут последними для россиян в нейтральном статусе

Олимпиада 2026 года в Италии должна стать последней, где россияне выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна. Об этом заявил министр спорта Михаил Дягтерев.

Таким образом он прокомментировал решение исполкома МОК о том, что на зимние игры допустят только отдельных спортсменов в индивидуальных видах спорта. По словам Дягтерева, это было ожидаемо, пока полностью не будет восстановлен в правах Олимпийский комитет России. Над этим сейчас работают юристы. В ближайшее время у МОК запросят разъяснения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.