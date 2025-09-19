Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:00

Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку в Пекине

Российская фигуристка Аделия Петросян провела тренировку перед короткой программой в рамках олимпийского квалификационного турнира в Пекине. Он является единственной возможностью попасть на Игры 2026 года. Международный союз конькобежцев выдал нейтральный статус и допустил до участия в квалификации только представителей одиночного катания – 18-летнюю Аделию Петросян и 23-летнего Петра Гуменника.

Московский "Спартак" проиграл "Ростову" в матче Кубка России. Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Сейчас "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице группы B с семью очками, уступая махачкалинскому "Динамо".

