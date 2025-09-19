Форма поиска по сайту

19 сентября, 08:00

Алексей Батраков из московского "Локомотива" стал самым дорогим российским футболистом

Алексей Батраков из московского "Локомотива" стал самым дорогим российским футболистом

22-летний Алексей Батраков из московского "Локомотива" стал самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость возросла с 11 до 23 миллионов евро.

Полузащитник сборной России обошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду, стоимость которых сейчас оценивается в 18 и 12 миллионов евро соответственно. В декабре прошлого года Алексей Батраков стал лучшим молодым атакующим хавбеком по версии Международного центра спортивных исследований.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

