22-летний Алексей Батраков из московского "Локомотива" стал самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость возросла с 11 до 23 миллионов евро.

Полузащитник сборной России обошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду, стоимость которых сейчас оценивается в 18 и 12 миллионов евро соответственно. В декабре прошлого года Алексей Батраков стал лучшим молодым атакующим хавбеком по версии Международного центра спортивных исследований.

