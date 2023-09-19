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19 сентября, 11:45

Спорт

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов

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На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов в случае допуска к соревнованиям. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Международный олимпийский комитет пока не допустил россиян и белорусов на Олимпийские игры в 2024 году и не установил крайнего срока для принятия решения. Согласно действующим рекомендациям организации, на международные соревнования можно допускать спортсменов двух стран в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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