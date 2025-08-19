Форма поиска по сайту

19 августа, 08:00

Спорт

Российские гонщики выиграли этап Кубка Европы по бахам в Венгрии

В Венгрии завершился шестой этап Кубка Европы по бахам, прошедший в окрестностях города Варпалота. Победу в нем одержали российские гонщики Денис Кротов и его штурман Олег Уперенко. Это их первое участие в данном этапе соревнований. За 5 часов 20 минут они преодолели маршрут протяженностью 536 километров.

Российские теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев представят страну в первом круге Открытого чемпионата США. Они сыграют в смешанном парном разряде против сербской пары – Ольги Данилович и Новака Джоковича. Также в турнире участвует российский теннисист Андрей Рублев, выступающий в паре с чешкой Каролиной Муховой. Победители получат титул и миллион долларов.

