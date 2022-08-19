Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор"

Футболист Артем Дзюба уезжает в Турцию. Бывший нападающий Зенита подписал контракт с клубом "Адана Демирспор". Соглашение рассчитано на один сезон.

Фанаты Дзюбы выдохнули с облегчением, ведь лучший бомбардир в истории чемпионата России не мог определиться с новым клубом несколько месяцев. Турецкая команда в России мало кому известна, а среди специалистов считалась запасным аэродромом для ветеранов, завершающих карьеру.

Например, за "Адана Демирспор" сейчас выступает итальянец Марио Балотелли. После первых двух туров турецкого чемпионата, "Адана" занимает лидирующую позицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.