Президент "Формулы-1" пообещал больше не проводить "Гран-при России"

"Формула-1" не вернется в Россию. Такое заявление сделал руководитель королевских гонок Стефано Доменикали в интервью изданию Bild.

По его словам, переговоров с организаторами заездов в Сочи больше не будет. Перед началом нынешнего сезона "Формула-1" сначала отменила проведение "Гран-при России", а потом прекратила и официальные трансляции соревнований на российских каналах. При этом американская команда Haas расторгла контракт с пилотом Никитой Мазепиным.

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