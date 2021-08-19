ЧМ по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа. В нем примут участие 16 команд, в том числе и российская. Всего состоится 32 встречи: 24 матча групповой стадии и восемь матчей плей-офф.

Во время проведения турнира на территории спорткомплекса "Лужники" будет работать фан-зона. Там установят сцену с экранами, на которые будут транслировать матчи. Перед болельщиками будут выступать популярные диджеи и известные артисты. Также фан-зона откроется на территории ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.