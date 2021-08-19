Чемпионат мира по пляжному футболу стартует в Москве

В Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу. Впервые турнир пройдет на песке спортивного комплекса "Лужники".

Безопасность на матчах турнира обеспечат столичная полиция и Росгвардия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.