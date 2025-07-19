Фестиваль "Олимпийская Москва" прошел на Садовом кольце

45 лет спустя: дух Олимпиады-80 вернулся в столицу. 19 июля на Садовом кольце впервые прошел фестиваль спорта "Олимпийская Москва". В нем приняли участие более 150 тысяч человек.

Все Садовое кольцо стало ареной спорта, энергии и вдохновения. Гостей ждали 12 тематических спортивных пространств: от перетягивания каната и прыжков на батуте до регби и тяжелой атлетики. На них в течение всего дня проходили мастер-классы, показательные выступления, открытые тренировки и соревнования.

Главными событиями фестиваля стали эстафета олимпийского огня, а также запуск олимпийского мишки.

Вместе с участниками праздника в атмосферу Олимпиады-80 окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.