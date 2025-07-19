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19 июля, 09:45

Спорт

Новый сезон стартовал в Российской Премьер-лиге

Новый сезон стартовал в Российской Премьер-лиге

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В Российской Премьер-лиге стартовал новый сезон. 18 июля первый тур открыли московский "Динамо" и "Балтика", сыграв вничью со счетом 1:1. Многие с предвкушением ждали этого матча, так как он стал дебютным для нового главного тренера бело-голубых – Валерия Карпина.

Сергея Бобровского признали лучшим хоккеистом России. Итоги премии подвело издание "Спорт-Экспресс", в опросе приняли участие крупнейшие спортивные СМИ. Соперниками Бобровского в номинации были Никита Кучеров и Александр Овечкин. В настоящее время российский вратарь играет за американский клуб "Флорида Пантерз".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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