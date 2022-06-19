Необычный теннисный турнир прошел в рамках фестиваля "Сильные фигуры"

В рамках фестиваля "Сильные фигуры" в Москве прошел необычный турнир по теннису. На корт вышли профессиональные спортсмены, звезды отечественного тенниса и любители.

Среди участников оказались Анастасия Мыскина, Елена Веснина и Надежда Петрова. Главная цель состязания – развитие и популяризация спорта.

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