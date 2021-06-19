Финал Евро-2020 оказался под угрозой. Главный матч первенства, который должен по плану пройти в Лондоне, могут отменить.

В УЕФА говорят о переносе финала в другой город из-за слишком строгих антиковидных мер. Так, при въезде в Англию из стран "желтого" и "красного" списков люди обязаны отсидеть карантин длиной в десять дней. И здесь футбольные функционеры больше беспокоятся не о рядовых болельщиках, а о VIP-персонах, которых в Лондон собирается примерно 2,5 тысячи человек. И они тоже попадают под карантинные правила.

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