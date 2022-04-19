Четыре веломарафона пройдут в Москве в 2022 году

В Москве в этом году пройдут четыре веломарафона. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

21 мая состоится весенний веломарафон, 9 июля – ночной. Осенний веломарафон пройдет 4 сентября, а зимний – 4 декабря. Участникам рекомендовали следить за информацией в Сети. Участвовать можно целыми семьями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



