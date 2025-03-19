19 марта, 13:15Спорт
РФ начала подготовку к проведению матчей между командами КХЛ И НХЛ
Министерство спорта РФ начало работу по организации матча между российскими и американскими хоккеистами Континентальной и Национальной хоккейных лиг. Об этом во время переговоров 18 марта договорились Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.
Между клубами КХЛ и НХЛ было проведено всего три матча. В 2008 году магнитогорский "Металлург" проиграл New York Rangers в швейцарском Берне, в 2010-м – петербургский СКА на своем поле обыграл Carolina Hurricanes.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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