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19 марта, 13:15

Спорт

РФ начала подготовку к проведению матчей между командами КХЛ И НХЛ

РФ начала подготовку к проведению матчей между командами КХЛ И НХЛ

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Министерство спорта РФ начало работу по организации матча между российскими и американскими хоккеистами Континентальной и Национальной хоккейных лиг. Об этом во время переговоров 18 марта договорились Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Между клубами КХЛ и НХЛ было проведено всего три матча. В 2008 году магнитогорский "Металлург" проиграл New York Rangers в швейцарском Берне, в 2010-м – петербургский СКА на своем поле обыграл Carolina Hurricanes.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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