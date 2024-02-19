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19 февраля, 08:00

Спорт

Более 1,5 тыс человек приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы по чирлидингу

Более 1,5 тыс человек приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы по чирлидингу

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Более 1,5 тысячи человек приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы по чирлидингу. Этот молодой вид спорта, который появился в России в середине 2000-х, представляет собой смесь акробатики, гимнастики и хореографии. В каждой команде может выступать до 24 спортсменов.

Представители 37 московских клубов выступили в академии спорта "Динамо". Все они боролись за возможность попасть в общую московскую сборную, которая затем отправится на чемпионат и первенство России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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