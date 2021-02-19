Россиянам на Олимпийских играх в Токио разрешили использовать только краткую аббревиатуру

Россияне на Олимпийских играх в Токио и Пекине будут выступать под аббревиатурой ОКР. Слова "Олимпийский комитет России" на одежде спортсменов запрещены. Возможен только сокращенный вариант латинскими буквами.

Эмблема организации сохранит цвета российского триколора на белом фоне. Вопрос с композицией, которая заменит гимн на соревнованиях, пока не решен. Предложение о песне "Катюша" направлено в Международный олимпийский комитет.

Согласно решению WADA, российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.