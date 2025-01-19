Хоккеистам Овечкину и Малкину посвятили минуту чествования во время матча НХЛ

Российским хоккеистам Александру Овечкину и Евгению Малкину посвятили минуту чествования во время матча НХЛ.

"Вашингтон" Овечкина и "Питсбург" Малкина играли в столице США. В одной из пауз в ходе третьего периода на медиакуб вывели список лучших россиян в истории лиги по количеству результативных передач. Малкин в этом списке занял первую строчку, Овечкин – вторую.

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