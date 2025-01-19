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19 января, 09:30

Спорт

Новости регионов: в Нижнекамске хоккеисты устроили массовую драку во время матча

Новости регионов: в Нижнекамске хоккеисты устроили массовую драку во время матча

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В Нижнекамске хоккеисты устроили массовую драку во время матча. В городе проходила встреча регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Игроки команды "Реактор" начали драться с соперниками из казанского "Ирбиса". Вероятно, поводом стал счет 7:0 в пользу гостей. Встреча закончилась счетом 8:0. Участников драки удалили до конца матча.

В выход к морю пришлось ограничить из-за шторма. Скорость ветра достигла 17 метров в секунду. Пляжи огорожены, за безопасностью отдыхающих следят патрули.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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