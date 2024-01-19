19 января, 19:26M24.RU
Эксперты рассказали о будущем профессионального российского баскетбола
19 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Московский баскетбол. Что ждет столичные команды в новом сезоне и кто сегодня формирует будущую основу профессионального российского баскетбола".
Перед журналистами выступили:
- председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов;
- проректор по молодежной политике Московского авиационного института, член Общественной палаты Москвы Сергей Куликов;
- генеральный директор ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Игорь Кочарян;
- бронзовый призер Кубка России 2022/2023 года, игрок ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Евгений Валиев;
- серебряный призер Олимпийских игр, игрок ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Ольга Фролкина.