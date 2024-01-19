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Новости

19 января, 19:26

M24.RU

Эксперты рассказали о будущем профессионального российского баскетбола

Эксперты рассказали о будущем профессионального российского баскетбола

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 января

19 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Московский баскетбол. Что ждет столичные команды в новом сезоне и кто сегодня формирует будущую основу профессионального российского баскетбола".

Перед журналистами выступили:

  • председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов;
  • проректор по молодежной политике Московского авиационного института, член Общественной палаты Москвы Сергей Куликов;
  • генеральный директор ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Игорь Кочарян;
  • бронзовый призер Кубка России 2022/2023 года, игрок ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Евгений Валиев;
  • серебряный призер Олимпийских игр, игрок ПБК "Московская баскетбольная ассоциация" Ольга Фролкина.
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