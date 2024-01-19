Эксперты рассказали о будущем профессионального российского баскетбола

19 января в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Московский баскетбол. Что ждет столичные команды в новом сезоне и кто сегодня формирует будущую основу профессионального российского баскетбола".

Перед журналистами выступили:

