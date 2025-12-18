"Формула-1" показала дизайн болидов 2026 года

"Формула-1" представила дизайн болидов 2026 года. Машины нового поколения станут на 30 килограммов легче, их минимальный вес составит 724 килограмма с учетом массы шин. Также болиды будут на 20 сантиметров короче и на 10 сантиметров уже.

Все машины будут использовать только экологически чистое топливо. Эксперты отмечают, что новые болиды станут более легкими и электрическими. Это потребует от гонщиков изменения стиля пилотирования, а от команд адаптации гоночных стратегий.

