Москвичам рассказали, где 18 декабря можно бесплатно позаниматься спортом

В Москве можно бесплатно позаниматься спортом на нескольких городских площадках. Каток в конноспортивном комплексе "Битца" ждет посетителей 18 декабря с 17:30 до 19:00. Катки во дворах открыты шесть дней в неделю, их работа продолжается до 20:00.

На ВДНХ ежедневно проходят бесплатные спортивные тренировки. В 19:00 там состоится занятие по растяжке, а 19 декабря в это же время можно будет присоединиться к йоге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.