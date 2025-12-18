Футболист Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал первым россиянином – обладателем Межконтинентального кубка ФИФА. Основное и дополнительное время финального матча с бразильским "Фламенго" завершилось вничью 1:1. В серии пенальти точнее оказались парижане.

Сафонов отразил 4 11-метровых удара подряд, что стало рекордом турнира. За это достижение он был признан лучшим игроком матча. Свой трофей российский голкипер поднял ровно через 62 года после того, как легендарный советский вратарь Лев Яшин получил "Золотой мяч".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.