Сборная Аргентины победила на ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре. Французская команда потерпела поражение.

Основное время завершилось с результатом 3:3. Однако аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.

Среди вип-гостей на стадионе в Катаре был замечен Илон Маск. Американский бизнесмен, судя по реакциям, был на стороне аргентинцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.