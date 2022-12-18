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18 декабря, 23:15

Спорт

Сборная Аргентины победила на ЧМ по футболу в Катаре

Сборная Аргентины победила на ЧМ по футболу в Катаре

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Сборная Аргентины стала победителем на чемпионате мира по футболу, который прошел в Катаре. Французская команда потерпела поражение.

Основное время завершилось с результатом 3:3. Однако аргентинские спортсмены смогли завершить игру пенальти со счетом 4:2.

Среди вип-гостей на стадионе в Катаре был замечен Илон Маск. Американский бизнесмен, судя по реакциям, был на стороне аргентинцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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