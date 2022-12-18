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Новости

18 декабря, 18:15

Спорт

В Катаре стартовал финальный матч между Аргентиной и Францией на ЧМ по футболу

В Катаре стартовал финальный матч между Аргентиной и Францией на ЧМ по футболу

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В Катаре стартовал финальный матч между Аргентиной и Францией на ЧМ по футболу. Уже через несколько часов станет известен победитель. В центре Буэнос-Айреса уже собралась толпа людей.

Франция – действующий чемпион мира. А вот Аргентина в последний раз выигрывала этот турнир в 1986 году. Болельщики вышли на площади, они поют песни и танцуют. Главную надежду они возлагают на Лионеля Месси.

А на какую команду делают ставки российские фанаты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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