Первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике впервые состоялись в Москве

В Москве состоялись первые в истории страны первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике. В соревнованиях приняли участие 460 спортсменов из более чем 30 регионов страны, продемонстрировавших высокое мастерство в исполнении сложных элементов на различных снарядах.

Как отметил президент Национальной федерации воздушной гимнастики Дмитрий Ляшов, новый вид спорта призван дать молодежи альтернативу при выборе спортивной дисциплины.

Кульминацией праздника стала торжественная церемония награждения победителей и призеров чемпионата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.