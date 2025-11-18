Форма поиска по сайту

18 ноября, 10:00

Спорт

Тренер сборной Нигерии Эрик Шелль обвинил соперников в колдовстве

Тренер сборной Нигерии по футболу Эрик Шелль выдвинул необычные обвинения в адрес команды Демократической Республики Конго после поражения в серии пенальти. По словам Шелля, во время решающего момента матча один из тренеров соперничающей команды проводил магический ритуал вуду.

Нигерийские футболисты не смогли реализовать три одиннадцатиметровых удара, что вызвало крайнее негодование тренера, едва не приведшее к физическому конфликту между представителями команд. Теперь сборная ДР Конго продолжит борьбу за выход на чемпионат мира 2026 года в межконтинентальных стыковых матчах.

